Hakkari Valisi Ali Çelik'ten Yaralılara Ziyaret

Hakkari Valisi Ali Çelik, Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Vali Ali Çelik, dün akşam saatlerinde Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ve Van Lokman Hekim Hayat Hastanesi'nde ziyaret etti. Kazada yaralanan ve ilgili hastanelerde tedavi süreçleri devam eden vatandaşların sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgiler alan Vali Çelik, yaralı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Çelik; kazanın olduğu ilk andan itibaren yaralıların tedavi süreçlerini yakinen takip eden Van İl Sağlık Müdürü, hastane başhekimleri, doktorlar ve sağlık çalışanlarına da gösterdikleri üst düzey gayretten dolayı teşekkür etti. Vali Çelik ziyaretinde; yaşanan elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına da başsağlığı dileklerini iletti. - VAN