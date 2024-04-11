Hakkari Valisi Ali Çelik, kolluk kuvvetlerinin bayramını kutladı.

Vali Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ile birlikte Hakkari Depin Polis Kontrol Noktası ile Yeniköprü Jandarma Kontrol Noktasını ziyaret etti. Burada güvenlik güçlerinin bayramını kutlayan Çelik, "Gece gündüz demeden aziz milletimizin huzuru için, özveri ve fedakarlık ile çalışan tüm kolluk kuvvetlerinin Ramazan Bayramlarını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - HAKKARİ