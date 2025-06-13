Hakkari Ulu Cami'de şehitler için dualar yükseldi

Hakkari Ulu Cami'de şehitler için dualar yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Valisi Ali Çelik, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anlamlı bir programa katılım sağladı.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anlamlı bir programa katılım sağladı.

Etkinlik kapsamında, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve protokol üyeleriyle birlikte Ulu Cami'de gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif programına iştirak etti. Mevlid-i Şerif'te, jandarma teşkilatında görev yaparken şehit düşen güvenlik güçleri başta olmak üzere tüm şehitler dualarla anıldı. Programın ardından Vali Ali Çelik ve beraberindeki heyet, cemaatle birlikte cuma namazını eda etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Galatasaray'ın ışık şovunda dikkat çeken detay

Herkes Galatasaray'ın ışık şovundaki detaya takıldı
Süper Lig devi Merih Demiral için kolları sıvadı

Süper Lig devine imzayı attı atacak
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü

Cinsel içerikli paylaşım yapan gençlere sopayla işkence
Nilsu Berfin Aktaş'tan tatilde oryantal şov

Verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncudan oryantal şov
Cansel Elçin'den esprili çıplak sahne açıklaması: Artık giyinik oynayamıyorum

Çıplak sahne itirafı damga vurdu! Eşinin tepkisini ilk kez anlattı
İsrail: İran'a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç

İsrail: İran'a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'dan 'Esencılıs' sorusuna tepki

İstanbul Emniyet Müdürü'nden "Esencılıs" sorusuna tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.