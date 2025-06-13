Hakkari Ulu Cami'de şehitler için dualar yükseldi

Hakkari Valisi Ali Çelik, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anlamlı bir programa katılım sağladı.

Etkinlik kapsamında, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve protokol üyeleriyle birlikte Ulu Cami'de gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif programına iştirak etti. Mevlid-i Şerif'te, jandarma teşkilatında görev yaparken şehit düşen güvenlik güçleri başta olmak üzere tüm şehitler dualarla anıldı. Programın ardından Vali Ali Çelik ve beraberindeki heyet, cemaatle birlikte cuma namazını eda etti. - HAKKARİ