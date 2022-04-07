Hakkari TOBB Hüseyin Çelik (AİHL)'den örnek davranış

HAKKARİ (İHA) - Hakkari TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "İnfak Et" sloganı ile başlattığı proje çerçevesinde biriktirdikleri harçlıkları ile maddi durumu iyi olmayan 80 aileye gıda yardımında bulundu.

Hakkari TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübünün "İnfak Et" sloganı ile başlattığı proje çerçevesinde öğrencilerin kendi harçlıkları ile maddi durumu iyi olmayan ailelere destek vermesi takdirle karşılandı. Hakkari AİHL tarafından bu yıl 6'ncısı olarak gerçekleştirdiği infak projesi çerçevesinde maddi durumu iyi olmayan 80 aileye gıda yardımında bulundu. AİHL yöneticileri, sosyal duyarlılık projeleri ile amaçladığı temel hedefi öğrencileri sadece akademik boyutta değil sosyal alanda da insan hassasiyetini yaşamının merkezine alan bilinçli, aktif ve rehber bireyler olarak yaşama katmak olduğunu belirtildi. İhtiyaç sahibi aileler ise örnek davranış sergileyen okul yöneticileri, projesinin maddi ve manevi anlamda destek veren öğrencilere emektar öğretmenlerin ve okul yönetimine teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandılar. - HAKKARİ