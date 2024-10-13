Hakkari Muhtarları Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Seçiminde İlk Kez Oy Kullandı

Hakkari'deki muhtarlar, ilk defa Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu için oy kullandılar.

Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Muhtarlar Konfederasyonun seçimi için Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı ve Sümbül Mahallesi Muhtarı Ferdi Aksaç, Bulak Mahallesi Muhtarı Yıldırım Yılmaz, Bağlar Mahallesi Muhtarı Cebrail Arslan, Geçitli Köyü Muhtarı Hamdullah Kaya da ilk defa oy kullandılar. Yapılan seçimde Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Kadir Delibaş kazandı.

Sümbül Mahallesi Muhtarı Ferdi Aksaç, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu yönetimine seçilerek Hakkari'deki muhtarları temsil edeceğini belirterek, "Yapılan seçimde Türkiye'deki tüm muhtarların oy birliğiyle ile Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu yönetim kuruluna seçildik. Bu Hakkari'de bir ilk. Memleketimizin tanıtımı için, devletimizin imkanları ile başkanımız ve yönetimdeki arkadaşlarla beraber muhtarlık camiasının çok daha iyi yerlere gelmesi için çalışacağız. Ayrıca bizlere desteklerini esirgemeyen başta Valimiz Ali Çelik ve Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu'na teşekkür ederiz" dedi. - HAKKARİ