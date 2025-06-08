Hakkari Emniyet Müdürü Yılmaz, Yüksekova'da Polis Ekiplerinin Bayramını Kutladı

Hakkari Emniyet Müdürü Yılmaz, Yüksekova'da Polis Ekiplerinin Bayramını Kutladı
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Hakkari İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Yüksekova ilçesinde görev yapan polis ekiplerini ziyaret ederek Kurban Bayramı'nı tebrik etti ve güvenlik tedbirleri hakkında bilgi aldı.

Hakkari İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Yüksekova ilçesinde görev yapan polis ekiplerini ziyaret ederek Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Yüksekova'ya gelen Müdür Yılmaz, ilçeye giriş yapar yapmaz polis noktalarında görevli personelle bir araya geldi ve tek tek bayramlarını kutladı. Ardından Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Özel Hareket Birimi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulunan Müdür Yılmaz, daha sonra Polis Evi'nde personelle bir sohbet gerçekleştirdi.

Bayram güvenlik tedbirleri hakkında da bilgi alan Yılmaz, tüm görevli personelin bayramını içten dileklerle kutlayarak çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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