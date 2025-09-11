Hakkari Emniyet Müdürü İdris Yılmaz Mersin'e Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle Hakkari Emniyet Müdürü İdris Yılmaz Mersin İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı.

01.08.2023 tarih ve 2023/355 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hakkari'ye atanan Yılmaz, 08.08.2023 tarihinde görevine başlamıştı. Görev süresi boyunca sürekli halkla iç içe olan ve gönüllerde taht kuran Müdür Yılmaz, Hakkari'de sevilen bir isim haline geldi. Evli ve üç çocuk babası olan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan son kararnameyle Mersin Emniyet Müdürü olarak atandı. Müdür Yılmaz'ın yerine ise Polis Başmüfettişi Atilla Ayata atandı. - HAKKARİ