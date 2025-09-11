Haberler

Hakkari Emniyet Müdürü İdris Yılmaz Mersin'e Atandı

Hakkari Emniyet Müdürü İdris Yılmaz Mersin'e Atandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Hakkari Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanmıştır. 01.08.2023 tarihli kararname ile Hakkari'ye atanan Yılmaz, halk arasında sevilen bir isim haline gelmişti. Yerine ise Polis Başmüfettişi Atilla Ayata atanmıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle Hakkari Emniyet Müdürü İdris Yılmaz Mersin İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı.

01.08.2023 tarih ve 2023/355 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hakkari'ye atanan Yılmaz, 08.08.2023 tarihinde görevine başlamıştı. Görev süresi boyunca sürekli halkla iç içe olan ve gönüllerde taht kuran Müdür Yılmaz, Hakkari'de sevilen bir isim haline geldi. Evli ve üç çocuk babası olan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan son kararnameyle Mersin Emniyet Müdürü olarak atandı. Müdür Yılmaz'ın yerine ise Polis Başmüfettişi Atilla Ayata atandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ahmet Mümtaz Taylan 4 ayda 18 kilo verdi

Ünlü oyuncudan şaşırtan değişim! Sadece 4 ayda 18 kilo verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.