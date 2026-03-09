Haberler

Müdür Ayata güvenlik güçleriyle iftarda buluştu

Müdür Ayata güvenlik güçleriyle iftarda buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari Emniyet Müdürü Attila Ayata, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli personelle iftar sofrasında bir araya geldi. Programda kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü de kutlandı.

Hakkari Emniyet Müdürü Attila Ayata, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek görev başındaki personelle iftar sofrasında bir araya geldi.

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen iftar programına katılan Müdür Ayata, personel ile yakından ilgilenerek sohbet etti. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen buluşmada, teşkilat içindeki dayanışma ve birlik ruhu ön plana çıktı.

İftar programı aynı zamanda anlamlı bir kutlamaya da ev sahipliği yaptı. İl Emniyet Müdürü Ayata, program vesilesiyle kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak tebriklerini iletti.

Samimi bir sohbet ortamında devam eden program, paylaşılan yemeğin ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Müdür Ayata'nın bu ziyareti, personelin moral ve motivasyonunu artırırken; iftar sofrası paylaşmanın sıcaklığı ve teşkilat disipliniyle harmanlanan bir dayanışma örneği olarak kayda geçti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

Denizli'de şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
MSB: KKTC'ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı

KKTC'ye tam koruma! Türkiye iki hamleyi birden yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dün geceye damga vuran derbi! Taraftarlar sahaya indi

Dev derbi penaltılara gidince olanlar oldu!
Hasan Can Kaya'nın genç kızın memleketi için yaptığı yorum bir kenti ayağa kaldırdı

Genç kızın memleketi için yaptığı yorum bir kenti ayağa kaldırdı
Yüksel Yıldırım'ın 'Fenerbahçe'nin içinden geçerdik' sözlerine gece yarısı yanıt geldi

"Fenerbahçe'nin içinden geçerdik" sözlerine gece yarısı bomba yanıt
İzmir'de evinden çıkan şüphelileri kovalayan genç vurularak öldürüldü

Evinden çıkan şüphelileri kovalayan genç vurularak öldürüldü
Dün geceye damga vuran derbi! Taraftarlar sahaya indi

Dev derbi penaltılara gidince olanlar oldu!
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı

Bu iddia doğruysa savaşın seyri değişir
Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı

Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı