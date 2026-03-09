Müdür Ayata güvenlik güçleriyle iftarda buluştu

Hakkari Emniyet Müdürü Attila Ayata, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek görev başındaki personelle iftar sofrasında bir araya geldi.

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen iftar programına katılan Müdür Ayata, personel ile yakından ilgilenerek sohbet etti. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen buluşmada, teşkilat içindeki dayanışma ve birlik ruhu ön plana çıktı.

İftar programı aynı zamanda anlamlı bir kutlamaya da ev sahipliği yaptı. İl Emniyet Müdürü Ayata, program vesilesiyle kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak tebriklerini iletti.

Samimi bir sohbet ortamında devam eden program, paylaşılan yemeğin ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Müdür Ayata'nın bu ziyareti, personelin moral ve motivasyonunu artırırken; iftar sofrası paylaşmanın sıcaklığı ve teşkilat disipliniyle harmanlanan bir dayanışma örneği olarak kayda geçti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı