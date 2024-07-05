Hakkari'deki köy sakinleri yayla yolunun onarılmasını istiyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Akpınar köyü Duranlar mezrasında yayla yolunun bozuk olması nedeniyle köy sakinleri zorluk yaşıyor. Yolun onarılması için yetkililere çağrıda bulunan köy sakinleri, geçim kaynaklarının yaylada olduğunu belirtti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Esendere mıntıkasındaki Akpınar köyü Duranlar mezrasında yayla yolunun bozuk olmasından dolayı zorluk çeken köy sakinleri yetkililerden yolun onarılmasını istedi.
İlçenin Esendere mıntıkasında yer alan Akpınar köyü Duranlar mezrasında yayla yolunun bozuk olmasından dolayı köy sakinleri zorluk yaşıyor. Köy ile mezra arasındaki 5 kilometrelik yolun bozuk ve tehlikeli olduğunu belirten köy sakinleri, yetkilerden onarılmasını istedi.
Yetkililere seslenen köy sakinleri, "Kış boyunca hayvanlarımız orada ve berivanlar her gün sağım için gidiyorlar. Yolun bozuk ve tehlikeli olması ise gitmemizi de zorluyor. Yetkililere sesleniyoruz; lütfen yolumuzu onarıma alın. Çünkü tüm geçim kaynağımız yaylada" dedi. - HAKKARİ