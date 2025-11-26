Haberler

Hakkari'de Yoğun Kar Yağışları için Acil Tedbirler Alındı

Hakkari'de Yoğun Kar Yağışları için Acil Tedbirler Alındı
Güncelleme:
Hakkari Valisi Ali Çelik, yoğun kar yağışlarında acil hasta sevklerinin aksamaması ve yolların hızlıca ulaşıma açılması için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Hakkari Valisi Vali Ali Çelik, "Yoğun kar yağışlarında acil hastaların sevklerinde aksama yaşanmaması ve yolların hızla ulaşıma açılması birinci önceliğimizdir" dedi.

İl protokolü, İl Özel İdaresi, Karayolları 114. Şube Şefliği ve ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla yapılan toplantıda, vatandaşların olumsuz hava şartlarında etkilenmemesi için alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Toplantıda İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, bölgede görev yapacak araç ve makine envanteri ile personel durumuna ilişkin sunum yaptı. Yoğun kar yağışı dönemlerinde acil hasta sevklerinin aksamaması, kapanan yolların kısa sürede ulaşıma açılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi konuları öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Toplantıda konuşan Vali Ali Çelik, kurumların iletişim halinde hareket etmesinin önemine vurgu yaparak, "Yoğun kar yağışlarında acil hastaların sevklerinde aksama yaşanmaması ve yolların hızla ulaşıma açılması birinci önceliğimizdir" dedi.

Ayrıca, meteorolojik verilerin yakından takip edilerek okulların tatil edilip edilmeyeceğine yönelik kararların bu doğrultuda değerlendirileceği belirtildi. Trafik birimlerinin Karayolları ile koordineli şekilde bekleme noktaları ve muhtemel yol kapanmalarına karşı planlamalarını önceden yapacağı ifade edildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
