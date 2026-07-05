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Durankaya yaylalarında çadırlar kuruldu

Durankaya yaylalarında çadırlar kuruldu
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Hakkari'de yayla yollarının ulaşıma açılmasıyla vatandaşlar yüksek rakımlı Binmizit Yaylalarına çıkarak çadırlarını kurdu. Bölge halkı, dört ay boyunca yaylada kalarak hayvancılık yapacak.

Hakkari'de yayla yollarının ulaşıma açmasının ardından vatandaşlar yüksek rakımlı bölgelere çıkarak çadırlarını kurmaya başladı.

Hakkari'nin tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Durankaya beldesi sakinleri, yüksek kesimlerde bulunan Binmizit Yaylalarına akın etmeye başladı. Durankaya beldesine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki yaylalarda özellikle Bağlarbaşı Mahallesi sakinleri başta olmak üzere birçok aile yaz sezonunu geçirmek için yerini aldı. Küçükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgede, vatandaşlar hayvanların yayla ortamında daha verimli yetiştiğini belirtti.

Yaklaşık dört ay boyunca yaylada kaldıklarını ifade eden Sadık Dervişoğlu, serin havası ve doğal güzellikleriyle yaylalarda adeta dört mevsimin bir arada yaşandığını dile getirdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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