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Hakkari'de Tır ile Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı

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Hakkari-Şırnak karayolu üzerinde meydana gelen kazada, bir tırın frenleri boşalan kamyonetle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı ve 2 küçükbaş hayvan telef oldu.

Hakkari'de tır kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

HAKKARİ – Hakkari'de tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken, 2 küçükbaş hayvan ise telef oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Hakkari- Şırnak karayolu üzerinde meydana geldi. Çukurca istikametine gelmekte olan 16 BLJ 37 plakalı tır, Şırnak istikametine giden ve frenleri boşalan Ş.B. yönetimindeki 12 EA 636 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, kamyonette bulunan 2 küçükbaş hayvan telef oldu, 3 küçükbaş hayvan ise kesildi.

Hakkari'de Tır ile Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEYZULLAH TAŞ - Yerel
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