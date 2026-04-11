Hakkari'de Kaçakçılık Şebekesine Operasyon: 4 Tutuklama

Hakkari'de düzenlenen operasyonda rüşvet, göçmen kaçakçılığı ve sahtecilik suçlarıyla bağlantılı 7 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve sahte pasaport ele geçirildi.

(HAKKARİ) - Hakkari'de rüşvet, göçmen kaçakçılığı ve sahtecilik suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yüksekova'ya bağlı Esendere Beldesinde yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu, kaçakçılık faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen bir organizasyon tespit edildi. Rüşvet, nüfus ticareti, göçmen kaçakçılığı ve görevi kötüye kullanma gibi suçlara karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik, yaklaşık 4 ay süren planlı ve teknik takip sonucunda operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, organizasyon içerisinde yer aldığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, bir ikamette ruhsatsız Kaleşnikof marka tüfek ve bu silaha ait fişekler, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişekler ile 1 adet sahte pasaport ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüpheliyle ilgili işlemlerin tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: ANKA
Müzakerelerde yeni aşama! ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı

Müzakerelerde yeni aşama! Ve dünyanın beklediği oldu
Doğu Demirkol’dan çocukluk itirafı: Ne sattığımı anlatırken bile utanıyordum

Şaşırtan itiraf: O ürünü satarken utandım
RTÜK'ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza

Bu görüntülerin bedeli çok ağır oldu

Efsane futbolcu Romário'dan 35 yaş küçük sevgilisine ihanet: En yakın arkadaşıyla...

Efsane isimden 35 yaş küçük sevgilisine olay ihanet

Yer altı kaynağı patladı, dünya harikası 13 yıl sonra su ile doldu

Yer altı kaynağı patladı, dünya harikası 13 yıl sonra su ile doldu
Yer aynı manzara farklı! 7 yıl sonra her şey bir anda değişti

Yer aynı manzara farklı! 7 yıl sonra her şey bir anda değişti
OnlyFans modeli bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor

Yaptığı iş ayrı kazancı ayrı olay oldu