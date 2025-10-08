Hakkari'de Köy Sorunları Toplantısı Yapıldı

Hakkari'de yapılan toplantıda köylerin sorun ve sıkıntıları masaya yatırıldı.

Hakkari Valiliği konferans salonunda Vali Ali Çelik başkanlığında; Vali Yardımcısı Cüneyt Zor, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, ilgili kamu kurumlarının müdür ve temsilcileri ile merkez ilçeye bağlı köy muhtarlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, köylerde yaşanan sorunlar ve vatandaşların talepleri ele alındı. Muhtarların ilettiği sorun ve istekleri dinleyen Vali Çelik, çözüm önerileri üzerine istişarelerde bulundu.

Vali Çelik, köylerdeki sorunların çözümü ve vatandaşların taleplerinin karşılanması için ilgili kurumlarla işbirliği içinde gerekli çalışmaların yapılacağını vurguladı. Çelik, ilgili birimlere talimatlarını ileterek, imkanlar dahilinde hızlı adımlar atılacağını ifade etti. - HAKKARİ