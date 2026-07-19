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Hakkari'de kaybolan dağcının cansız bedenine ulaşıldı

Hakkari'de kaybolan dağcının cansız bedenine ulaşıldı
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Hakkari Süpha Dürek Dağı'na tırmanırken kaybolan Bursalı dağcı Yüksel Işık'ın cansız bedeni, 65 kişilik ekip ve 2 İHA ile yapılan arama çalışmaları sonucu 3 bin 894 rakımda bulundu. Cenazenin indirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Hakkari'de Süpha Dürek Dağı zirvesine tırmanış yaptığı sırada kaybolan Bursalı dağcı Yüksel Işık'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Kırıkdağ köyünün Bala Yaylası'ndaki Süpha Dürek Dağı'na 14 Temmuz'da tırmandıktan sonra bir daha haber alınamayan dağcı Işık için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, itfaiye ekipleri, güvenlik korucuları, rehberler ve farklı illerden gelen uzman dağcıların katılımıyla geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Arama çalışmalarında 18 Temmuz günü saat 11.10 sıralarında yaklaşık 3 bin 894 rakımda, Yüksel Işık'a ait olduğu değerlendirilen ipler ve teknik tırmanış malzemeleri bulunmuştu. Çalışmalara 65 personel ve gönüllü katılırken, 2 İHA, 5 drone ve 14 araç da kullanıldı.

Ekiplerden alınan son bilgilere göre, Yüksel Işık'ın cenazesine ulaşıldığı, yüksek rakımda bulunan cenazenin indirilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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