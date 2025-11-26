Haberler

Hakkari'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinlikleri

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında bilgilendirme faaliyetleri düzenleyerek kadına karşı şiddetle mücadelenin önemine dikkat çekti.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, il merkezi ve ilçelerde "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından kadına karşı şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla tiyatro gösterisi ve resim sergisi düzenlendi. Etkinliklerde, şiddetin sonuçlarına dikkat çekilirken kadınların güvenli bir yaşam sürmesi için toplumsal duyarlılığın artırılması hedeflendi. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığını vurgulayarak, "Kadınların güvenle yaşayacağı bir gelecek için var gücümüzle çalışıyoruz" mesajını paylaştı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
