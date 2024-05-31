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Hakkari'de İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımı kınandı

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Cuma namazı sonrası bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımını kınadı. Şemdinli Ulu Camii'nde kılınan Cuma namazı sonrası toplanan kalabalık, İsrail'in düzenlemiş olduğu katliamlara son vermesini istedi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Cuma namazı sonrası bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımını kınadı.

Şemdinli Ulu Camii'nde kılınan Cuma namazı sonrası toplanan kalabalık, İsrail'in düzenlemiş olduğu katliamlara son vermesini istedi. Burada konuşan Jehat Yavuz, Filistin'de yaşanan soykırıma sessiz kalmayacaklarını belirtti. Tüm dünyanın gözü önünde yapılan insanlık suçunun hiçbir zaman unutulmayacağını ifade eden Yavuz, bu suçluların hem bu dünyada hem de öteki dünyada cezalarını çekeceklerini ifade etti.

İsrail'in katliamında hayatını kaybeden Filistinliler için dua eden kalabalık, daha sonra dağıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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