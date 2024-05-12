Hakkari'de Dağda Mahsur Kalan Kaplumbağa Kurtarıldı

Hakkari'nin Bağışlı köyünde yaşayan Davut Kaya isimli vatandaş, dağda mantar aradığı sırada, kar üzerinde sırt üstü mahsur kalan kaplumbağayı kurtardı.

Bağışlı köyünde yaşayan Davut Kaya, mantar toplamak için köyün yakınlarındaki dağa çıktı. Ancak dağda mantar bulamayan Kaya, kar üzerinde sırt üstü mahsur kalan bir kaplumbağaya denk geldi. Kaplumbağayı o şekilde gören Kaya, "Allah beni bu kaplumbağayı kurtarmak için buraya gönderdi' diyerek kaplumbağayı kurtardı ve yeniden yaşam alnına bıraktı.

Güzel bir hayra sebep olduğunu belirten köy sakini Davut Kaya, "Her sene olduğu gibi yine buraya mantar toplamaya geliyordum. Ama bir türlü mantarlara rast gelmedim. Biraz daha ilerlerken kar üzerinde sırt üstü mahsur kalan bir kaplumbağaya denk geldim. Allah'ın beni bu kaplumbağayı kurtarmak için buraya gönderdiğini anladım. Hemen kaplumbağayı elime alarak yeniden yaşam alanına bıraktım ve bundan dolayı çok mutlu oldum" dedi. - HAKKARİ