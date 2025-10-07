Hakkari'de Çocuklar için Uçurtma Şenliği Düzenlendi

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ÇOGEP "Doğan Güneşte Yeni Umutlar" projesi kapsamında Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, seramik kursu öğrencileri ve ailelerinin katılımıyla uçurtma etkinliği düzenlendi. Merzan Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, hem uçurtma uçurarak hem de oyunlar oynayarak keyifli anlar yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte öğrencilerin ve ailelerin doyasıya eğlenmesi sağlandı. - HAKKARİ