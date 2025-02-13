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Hakkari'de Berat Kandili Coşkusu

Hakkari'de Berat Kandili Coşkusu
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Berat Kandili dolayısıyla Hakkari'deki camiler dolup taşarken, Ulu Camii'nde Hakkari Müftülüğü tarafından özel bir program düzenlendi. Kadınlar için gündüz, erkekler için akşam yapılan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu.

Hakkari'de Berat Kandili dolayısıyla camiler dolup taştı.

Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan geceye denk gelen Berat Kandili Hakkari merkez ve köylerindeki bütün camilerde dualarla idrak edildi. Berat Kandili vesilesiyle merkez Ulu Camii'nde Hakkari Müftülüğü tarafından özel bir program gerçekleştirildi. Gündüz kadınlara, akşam ise erkeklere yönelik düzenlenen program çerçevesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve dualar okunarak kandil gecesi ihya edildi.

İl Müftüsü Hüseyin Okuş, gecenin feyiz ve bereketini ifade eden konuşma yaptı. Gecenin manasına uygun geçirilmesi tavsiye edildi. Program çıkışında katılımcılara kandil simidi ile çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Programlara her kesimden yoğun katılımlar oldu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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