Hakkari'de Akaryakıt İstasyonunun Sundurması Üzerindeki Kar Kürendiği Sırada Çöktü, 8 Kişi Yaralandı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde bir benzin istasyonunun sundurması çökerek 8 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay, kar temizleme çalışmaları sırasında meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hava koşulları nedeniyle bölgedeki kar ve çığ olayları devam ediyor.

(HAKKARİ) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde benzin istasyonu sundurmasının çökmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Derecik ilçesinde bulunan tek akaryakıt istasyonunun sundurması çöktü. Biriken karı temizlemek için görevlilerin üzerine çıktığı sundurma kar ve üzerinde bulunan kişilerin ağırlığına dayanamayarak çöktü. Olayda 8 kişi yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Hakkari ve ilçelerinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışının ardından bazı bölgelerde çığ meydana geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle zaman zaman araçlar yollarda mahsur kaldı, birçok köy yolu ulaşıma kapandı.

Yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

