Hakkari'de 2 bin 700 rakımda ters laleler görüntülendi

Hakkari'nin Durankaya beldesi Bağlarbaşı zirvesine çıkan doğasever Ferhat Reisoğlu, 2 bin 700 rakımda açan ters laleleri görüntüledi.

Hafta sonunu dağlarda geçiren Reisoğlu, araç yolunun ulaşmadığı zirveye yürüyerek çıktı. Bölgede mantar toplayan Reisoğlu, aynı zamanda yörede nadir görülen ve halk arasında "ağlayan gelin" olarak da bilinen ters laleleri kayıt altına aldı. Rengarenk görüntüleriyle dikkat çeken ters lalelerin bulunduğu alanlarda incelemelerde bulunan Reisoğlu, daha önce birçok kişinin fark etmediği noktaları dolaşarak doğanın sunduğu güzellikleri görüntüledi.

Ters lalelerin oluşturduğu eşsiz manzaraya tanıklık ettiğini belirten Reisoğlu, vatandaşlara doğaya zarar vermemeleri çağrısında bulundu. Bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunmasının önemine dikkat çeken Reisoğlu, özellikle ters lalelerin koparılmaması ve doğal yaşam alanlarının tahrip edilmemesi gerektiğini ifade etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı