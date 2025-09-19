Hakkari'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Hakkari Valiliği bahçesinde düzenlenen çelenk sunma törenine Hakkari Valisi Ali Çelik, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Emniyet Müdürü Attila Ayata, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Vali Ali Çelik, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İl Temsilcisi İbrahim Adıyaman tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından "Kahramanlar Kardeşlik Yolunda" temalı 19 Eylül Gaziler Günü yürüyüşü de düzenlendi. Ellerinde Türk bayrakları bulunan Vali Ali Çelik ve beraberindekiler, valilik önünden başlayarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önüne kadar yürüdü.

Burada Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Hakkari İl Temsilcisi İbrahim Adıyaman'ın yaptığı açıklamanın ardından program sona erdi. - HAKKARİ