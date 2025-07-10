Hakkari Cezaevi'nde Doğal Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi
Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, deprem, yangın ve doğal afetlere karşı hazırlık amacıyla tatbikat düzenlendi. İlgili tüm kurumlar katılarak koordinasyon ve müdahale hızı test edildi.
Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda muhtemel deprem, yangın ve doğal afetlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla tüm paydaş kurumların katılımıyla tatbikat düzenlendi.
Senaryo gereği yapılan ihbarla birlikte itfaiye ekipleri başta olmak üzere ilgili tüm kurumlar hızla Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na intikal etti. Gerçeğini aratmayan tatbikatta, kurumlar arası koordinasyon, müdahale hızı ve güvenlik önlemleri test edildi. Tatbikat başarıyla tamamlanırken, kurum yetkilileri ve katılımcı ekipler tam not aldı. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel