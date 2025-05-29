Hakimler ve Savcılar Kurulu'na 4 Yeni Üye Atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu'na 4 Yeni Üye Atandı
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Cumhurbaşkanlığı kararıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) dört yeni üye atandı. Atamalar, Anayasa ve HSK Kanunu çerçevesinde gerçekleştirildi.

Hakimler Ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliklerine 4 yeni isim atandı.

Cumhurbaşkanlığından Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliklerine 4 yeni isim atandı. Atamalar Anayasa'nın 159'uncu maddesi ile 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanununun 18'inci maddesi gereğince yapıldı. Adli Yargı Hakim ve Savcıları arasından Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Ateş, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu ve İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Sait Özdemir atandı. İdari Yargı Hakim ve Savcılarından Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Bülent Küfüdür HSK üyeliğine seçildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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