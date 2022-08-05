Hakim Çerçiler ve savcı Şimşek'ten Doğru'ya ziyaret - Haberler

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Hakim Çerçiler ve savcı Şimşek'ten Doğru'ya ziyaret

Hakim Çerçiler ve savcı Şimşek'ten Doğru'ya ziyaret

Araban ilçesine atanan hakim Osman Yılmaz Çerçiler ve savcı Sadık Şimşek, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'ya iadeyi ziyarette bulundu.

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Araban ilçesine atanan hakim Osman Yılmaz Çerçiler ve savcı Sadık Şimşek, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'ya iadeyi ziyarette bulundu.

Gaziantep'in Araban ilçesine atanan hakim Osman Yılmaz Çerçiler ve savcı Sadık Şimşek, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'ya iadeyi ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru açıklama yaptı, Başkan Doğru, açıklamasında, "İlçemize yeni atanan Hakim Osman Yılmaz Çerçiler ve Savcı Sadık Şimşek'e iade-i ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim" dedi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sadık Şimşek Osman Yılmaz Hakim Yerel Haberler

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