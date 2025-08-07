Hakan Fidan ve Sergey Lavrov'dan Rusya-Ukrayna Görüşmeleri Üzerine Telefon Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin son durumunu değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerle ilgili son durum ele alındı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
