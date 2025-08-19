Hakan Fidan'dan Uluslararası Görüşmeler: Savaş ve Ateşkes Gündemde
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık ve Almanya'nın dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için yapılan toplantıların sonuçları ve Gazze'deki ateşkes müzakereleri ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ve Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Telefon görüşmelerinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi amacıyla Alaska'da ve Washington'da gerçekleştirilen toplantıların sonuçları değerlendirildi. Görüşmelerde ayrıca, Gazze'deki son durum ve ateşkes müzakerelerindeki gelişmeler ele alındı." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel