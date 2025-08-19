Hakan Fidan'dan Uluslararası Görüşmeler: Savaş ve Ateşkes Gündemde

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ve Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Telefon görüşmelerinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi amacıyla Alaska'da ve Washington'da gerçekleştirilen toplantıların sonuçları değerlendirildi. Görüşmelerde ayrıca, Gazze'deki son durum ve ateşkes müzakerelerindeki gelişmeler ele alındı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel