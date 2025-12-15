Bakan Fidan, büyükelçilerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 16. Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılış töreni öncesi Türk Büyükelçiler ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 16. Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılış töreni öncesinde Türk Büyükelçiler ile Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Fidan ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk Mozoesi'ne çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. - ANKARA