HAK-İŞ İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, 2025 yılını değerlendirdi ve 2026 yılındaki beklentilerinin neler olduğunu söyledi.

Aküzüm, 2025 yılında toplam 305 faaliyete bizzat katılarak, emekçi arkadaşlarının iyi ve zor günlerinde yanlarında olduklarını söyledi. Aküzüm, "Moral ve destek ziyaretlerimiz oldu, üyelerimizin hüzünlü ve mutlu günlerinde yanlarında olduk, desteklerimizi bir an bile olsun esirgemedik. Gece gündüz demeden, hafta içi hafta sonu mesai kavramı benimsemeden her daim hizmete hazır olduk. Biz Öz Sağlık İş Sendikası olarak Türkiye'de iş kolunun en büyük ve en nitelikli sendikasıyız. Her geçen üye sayımızı daha da yükseltiyor ve daha da güçleniyoruz. Tabi ki güçlendikçe daha fazla mütevazi olmamız gerektiğinin de bilincindeyiz. Buğday filizlenirken dik durur, yükseldikçe büyüdükçe boynunu büker, Biz de tıpkı buğday misali büyüdükçe, yeni görevler aldıkça emekçi arkadaşlarımıza karşı boynumuz bükük olacaktır. Özel günler başta olmak üzere, Ramazan ve Kurban bayramlarında da sahada emekçi arkadaşlarımız ile bir araya geldik. Kadına yönelik şiddet başta olmak üzere, geciken Toplu İş Sözleşmeleri ve birçok alanda meydanlardan haykırarak basın açıklamaları gerçekleştirdik. Öz Sağlık İş Sendikası olarak Sosyal sendikacılık alanında da bir numarayız, Sendikamız tarafından, doğal afet, ölüm ve buna benzer durumlarda yaşanan olaylar için sosyal yardımlarımızı bir an bile olsun esirgemedik. Her daim Diyarbakırlı emekçilerimizin yanında olduk" dedi.

HAK-İŞ'in sadece bir sendika olmadığını aynı zamanda sosyal sendikacılığın da adı olduğunu vurgulayan Aküzüm, şu ifadeleri kullandı:

"HAK-İŞ mazlum ve mağdurların umudu olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. HAK-İŞ Filistin ve Gazze'den Afrika'ya kadar nerede bir mazlum ve mağdur varsa her daim yanında yer almaya devam etmiştir. Biz HAK-İŞ olarak Diyarbakır ilimizde HAK-İŞ'e bağlı 21 üye sendikamızla birlikte 10 binlerce üye sayımızla aktif bir şekilde faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Sendikal hareketin öncüsü ve bizlerin yol göstericisi, emek hareketine ciddi anlamda katkıları olan ve her zaman lider olarak gördüğümüz başta Konfederasyonumuz HAK-İŞ'in Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Öz Sağlık İş Sendikamız Genel Başkanı Devlet Sert'e, bizlere bu hizmet anlayışını aşıladıkları için kendilerine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. 2025 yılında yoğun bir şekilde geride bıraktığımız faaliyetlerimizle birlikte, 2026 yılında da aynı kararlılıkla sürdüreceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik ilkesiyle, dayanışma ruhuyla aynı samimi duygularla 2026 yılında da emekçi arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğimizi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Emekçi arkadaşlarımız müsterih olsunlar, hakları emanetimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle 2026 yılının başta üyelerimize, emek hareketine, Diyarbakırlı hemşerilerimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor teşekkür ediyorum." - DİYARBAKIR