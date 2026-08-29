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HAK-İŞ'ten 30 Ağustos Mesajı: Terörsüz Türkiye Tarihi Fırsat

HAK-İŞ'ten 30 Ağustos Mesajı: Terörsüz Türkiye Tarihi Fırsat
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HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Terörsüz Türkiye hedefinin ülkenin geleceği için tarihi bir fırsat olduğunu belirterek, birlik ve kardeşliğin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Terörsüz Türkiye hedefini ülkemizin geleceği açısından son derece kıymetli ve tarihi bir fırsat olarak görüyoruz" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Arslan, 30 Ağustos'un Türkiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun ve milletin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin sembol günlerinden biri olduğunu belirtti.

30 Ağustos'un İstiklal mücadelesinin zaferle taçlandığı ve Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yolu açan tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Arslan, Büyük Zafer'in Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletin fedakarlıkları ve kahramanlıklarıyla kazanıldığını kaydetti.

Arslan, 30 Ağustos'un yalnızca tarihi bir zafer olmadığını, milletin en zor şartlarda ortak değerler etrafında kenetlendiğinde neleri başarabileceğinin de göstergesi olduğunu vurguladı.

Bugün Türkiye'nin huzur ve kardeşliğini güçlendirme sorumluluğunun bulunduğunu belirten Arslan, "Bu nedenle, Terörsüz Türkiye hedefini ülkemizin geleceği açısından son derece kıymetli ve tarihi bir fırsat olarak görüyoruz. Terörün ve şiddetin tamamen sona erdiği, kardeşliğin güçlendiği, milletimizin huzur ve güven içerisinde geleceğe baktığı bir Türkiye hepimizin ortak hedefidir" ifadelerini kullandı.

Sürecin toplumsal mutabakat, demokratik hukuk devleti ilkeleri ve milletin ortak değerleri temelinde başarıya ulaşmasını önemsediklerini belirten Arslan, HAK-İŞ olarak ülkenin birlik ve bütünlüğünün, demokrasinin ve milli iradenin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Arslan, açıklamasında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal Mücadelesi'nin tüm kahramanlarını, vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri ise şükranla andı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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