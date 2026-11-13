HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: 'Ahıska Türklerinin sürgün edilmesini ve yaşadıkları acıyı unutmadık'

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Ahıska Türklerinin 82 yıl önce vatanlarından koparılarak insanlık dışı şartlarda sürgün edilmesini ve yaşadıkları acıyı aradan geçen yıllara rağmen unutmadık" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 82. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Ahıska Türklerinin 82 yıl önce vatanlarından koparılarak insanlık dışı şartlarda sürgün edilmesini ve yaşadıkları acıyı aradan geçen yıllara rağmen unutmadık. Dünyanın neresinde olursa olsun insan haklarını ihlal eden, halkları yurdundan eden ve insanlık onurunu hedef alan her türlü zulmün karşısında durmaya devam edeceğiz" dedi.

Bu insanlık dramının tarihe kara bir leke olarak geçtiğini kaydeden Arslan, "Binlerce Ahıska Türkü yurtlarından, evlerinden ve sevdiklerinden koparılarak ağır şartlar altında bilinmezliğe sürüklendi. Kadın, çocuk, yaşlı demeden yüz binlerce insanın maruz kaldığı bu sürgün, yalnızca bir halkın yaşadığı büyük bir acı değil, aynı zamanda insanlık vicdanında derin izler bırakan ağır bir hak ihlalidir. Ahıska Türkleri, bütün bu zulümlere, sürgünlere ve yaşadıkları acılara rağmen kimliklerini, kültürlerini, inançlarını ve ana vatanlarına duydukları bağlılığı korumayı başarmış, birlik ve dayanışma ruhuyla varlıklarını sürdürmüştür. Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşam mücadelesi veren Ahıska Türklerinin haklı taleplerinin karşılanması, ata topraklarına güvenli ve onurlu bir şekilde dönüşlerinin sağlanması, temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması, uluslararası toplumun sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin Ahıska Türklerine yönelik yürüttüğü çalışmaları tarihi ve insani sorumluluğun önemli bir gereği olarak değerlendiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ahıska Türklerine yönelik yürütülen çalışmalara da değinen Arslan, "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Ahıska Türklerine yönelik yürüttüğü çalışmaları tarihi ve insani sorumluluğun önemli bir gereği olarak değerlendiriyoruz. HAK-İŞ olarak dünyanın neresinde olursa olsun zulme, sürgüne, ayrımcılığa ve insan hakları ihlallerine karşı durmayı temel bir sorumluluk olarak görüyoruz. Ahıska Türklerinin haklı mücadelesini destekliyor, yaşadıkları acıların unutulmaması ve benzer insanlık dramlarının bir daha yaşanmaması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Ahıska Türklerinin büyük sürgününün 82. yıl dönümünde hayatını kaybeden soydaşlarımızı rahmetle anıyor, Ahıska Türkü kardeşlerimizin acılarını paylaşıyor, haklı mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı