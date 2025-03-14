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HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı İftar Sonrası Çalışanlarla Buluştu

HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı İftar Sonrası Çalışanlarla Buluştu
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HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi çalışanlarıyla iftar sonrası bir araya gelerek, onların sorun ve taleplerini dinledi. Aküzüm, Üyeleriyle sürekli iletişim halinde olacağını belirtti.

HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, iftar sonrası üyeleriyle bir araya geldi.

Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi çalışanlarıyla iftar sonrası bir araya gelen Aküzüm, çalışanların sorun ve taleplerini dinledi. Çalışanlar tarafından ilgiyle karşılanan Aküzüm, çözüm önerilerini detaylı bir şekilde çalışanlarla paylaştı. Aküzüm, "Her vakit, her fırsatta üyelerimizle birlikte bir araya geleceğiz, sorun ve taleplerini dinleyeceğiz. İftar sonrası da çalışmalarımızı, temaslarımızı sürdürüyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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