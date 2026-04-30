HAK-İŞ 1 Mayıs'ı Bursa'da kutlayacak

HAK-İŞ Konfederasyonu, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nü bu yıl Bursa'da geniş katılımlı etkinliklerle kutlayacak.

HAK-İŞ tarafından yapılan açıklamada, 1 Mayıs kutlamalarının Türkiye'ye yakışır şekilde gerçekleştirileceği vurgulanırken, programın Bursa'da işçiler, sendika temsilcileri ve vatandaşların yoğun katılımıyla Gökdere Meydanı'nda saat 11.00'de düzenleneceği belirtildi. Kutlamalara HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Sudan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (SWTUF) Başkanı Abdülkadir Sırrulhatme, HAK-İŞ ve bağlı sendikaların yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda HAK-İŞ üyesi işçi katılacak.

Etkinlik çerçevesinde HAK-İŞ 1 Mayıs bildirisi okunacakken, iş kazalarında hayatını kaybeden emekçiler, vatan savunmasında ve Filistin'de şehit olanlar için dualar edilecek. - BURSA

