HAGİAD Başkanı Fatih Erkan: "Bayrağımıza uzanan elleri kırarız"

HAGİAD Başkanı Fatih Erkan: 'Bayrağımıza uzanan elleri kırarız'
Güncelleme:
HAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erkan, Türk Bayrağı'na yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Fatih Erkan, yaptığı açıklamada Türk Bayrağı'nın milletimizin bağımsızlığının, birlik ve beraberliğinin en güçlü simgesi olduğunu vurgulayarak, bayrağa uzanan her girişimin milletin ortak değerlerine yönelmiş açık bir saldırı olduğunu ifade etti ve açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türk Bayrağı, bu topraklar uğruna can veren şehitlerimizin emanetidir. Bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen bu saldırı, milletimizin onuruna ve devletimizin egemenliğine yönelmiştir. Bu tür provokasyonlar karşısında duruşumuz nettir ve tartışmasızdır."

Erkan, Türk milletinin tarih boyunca bu tür girişimler karşısında birlik ve beraberliğini koruduğunu belirterek, milli değerlere yönelik hiçbir saldırının amacına ulaşamayacağını dile getirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
