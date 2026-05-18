Başkan Erkan: "Güçlü Türkiye'nin temeli gençlerdir"

HAGİAD Başkanı Fatih Erkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı, üreten ve geleceğe yön veren nesiller olmasının önemini vurguladı.

HAGİAD Başkanı Fatih Erkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Fatih Erkan; Türk milletinin tarih boyunca ortaya koyduğu azim ve kararlılığın en önemli göstergelerinden birinin 19 Mayıs ruhu olduğunu belirterek, bu bilinç ve sorumluluğun genç nesiller tarafından yaşatılmaya devam edeceğini söyledi. 19 Mayıs'ın gençlere armağan edilmesinin çok anlamlı olduğunu ifade eden Fatih Erkan, güçlü bir Türkiye'nin; milli ve manevi değerlerine bağlı, üreten, düşünen ve geleceğe yön veren genç nesillerle mümkün olacağını belirtti. İş dünyasının temsilcileri olarak gençlerin eğitimine, gelişimine ve ülkeye değer katacak projelerine destek vermeyi önemli bir sorumluluk olarak gördüklerini kaydeden Fatih Erkan, Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek gençlerin, ecdadından aldığı ilhamla ülkeyi her alanda daha ileriye taşıyacağına yürekten inandıklarını söyledi.

Başkan Fatih Erkan mesajının sonunda; başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirterek, gençlerin ve aziz milletin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
