Haberler

HAGİAD 2025 yılını verimli geçirdi

HAGİAD 2025 yılını verimli geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hacılar Girişimci İş İnsanları Derneği (HAGİAD), 2025 yılı boyunca eğitimden sosyal sorumluluğa uzanan çeşitli projelerle öne çıktı. Genel Kurul'da yeniden başkan seçilen Fatih Erkan, derneğin gerçekleştirdiği çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Hacılar Girişimci İş İnsanları Derneği (HAGİAD), 2025 yılı boyunca eğitimden gençliğe, yerel ekonomiden sosyal sorumluluğa uzanan çalışmalarıyla dikkat çekti.

Yıl içerisinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da Fatih Erkan üyelerin oy birliğiyle yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. HAGİAD, 2025 yılında eğitime yönelik önemli sosyal sorumluluk projelerine imza attı. Öğrencilere yönelik yardım çalışmaları gerçekleştirilirken, Hacılar'da bulunan 3 okulun tadilatı dernek öncülüğünde tamamlandı. Yapılan çalışmalarla eğitim ortamlarının iyileştirilmesi hedeflendi.

Hacılar ekonomisiyle güçlü bağlarını sürdüren HAGİAD, yıl boyunca esnaf ve sanayicilerle bir araya gelerek sahadaki sorun ve beklentileri dinledi. Aynı zamanda genç mühendislerle düzenlenen buluşmalarla, mesleki gelişim ve tecrübe paylaşımına katkı sağlandı.

2025 yılı boyunca 70'ten fazla etkinliğe katılım sağlayan dernek, Hacılar ve Kayseri'yi farklı platformlarda temsil etti. Ayrıca hayata geçirilen içerik projeleri kapsamında 10 iş insanının hayat hikayesi ekrana taşınarak, gençlere ve topluma örnek teşkil eden başarı öyküleri kamuoyuyla paylaşıldı.

2025 yılına ilişkin değerlendirmede bulunan HAGİAD Başkanı Fatih Erkan, "Eğitime, gençlere ve yerel kalkınmaya dokunan her çalışmayı, geleceğe yapılan en değerli yatırım olarak görüyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Valilik tarih verdi! İstanbul'un 19 ilçesine kar yağacak

Valilikten sürpriz açıklama! İstanbul'un 19 ilçesine kar yağacak
Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı

8 kilo altın sevgiliden çıktı! Arabalara, evlere ve arsalara el kondu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada

Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Ahmed Kutucu ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam

Ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada

Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada
Fenerbahçe'den Christopher Nkunku bombası

Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayacak hamle
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi