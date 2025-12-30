HAGİAD 2025 yılını verimli geçirdi

Hacılar Girişimci İş İnsanları Derneği (HAGİAD), 2025 yılı boyunca eğitimden gençliğe, yerel ekonomiden sosyal sorumluluğa uzanan çalışmalarıyla dikkat çekti.

Yıl içerisinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da Fatih Erkan üyelerin oy birliğiyle yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. HAGİAD, 2025 yılında eğitime yönelik önemli sosyal sorumluluk projelerine imza attı. Öğrencilere yönelik yardım çalışmaları gerçekleştirilirken, Hacılar'da bulunan 3 okulun tadilatı dernek öncülüğünde tamamlandı. Yapılan çalışmalarla eğitim ortamlarının iyileştirilmesi hedeflendi.

Hacılar ekonomisiyle güçlü bağlarını sürdüren HAGİAD, yıl boyunca esnaf ve sanayicilerle bir araya gelerek sahadaki sorun ve beklentileri dinledi. Aynı zamanda genç mühendislerle düzenlenen buluşmalarla, mesleki gelişim ve tecrübe paylaşımına katkı sağlandı.

2025 yılı boyunca 70'ten fazla etkinliğe katılım sağlayan dernek, Hacılar ve Kayseri'yi farklı platformlarda temsil etti. Ayrıca hayata geçirilen içerik projeleri kapsamında 10 iş insanının hayat hikayesi ekrana taşınarak, gençlere ve topluma örnek teşkil eden başarı öyküleri kamuoyuyla paylaşıldı.

2025 yılına ilişkin değerlendirmede bulunan HAGİAD Başkanı Fatih Erkan, "Eğitime, gençlere ve yerel kalkınmaya dokunan her çalışmayı, geleceğe yapılan en değerli yatırım olarak görüyoruz" dedi. - KAYSERİ