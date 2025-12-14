Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla'nın güney, Yozgat'ın doğu, Antalya ve Sivas'ın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 8

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlı 11

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 15

Adana: Parçalı ve az bulutlu 19

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı çevreleri hafif sağanak yağışlı 21

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 11

Trabzon: Çok bulutlu ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 3

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 12 - İSTANBUL