Hafızlık öğrencileri teknoloji bağımlılığı konusunda bilgilendirildi

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Bağımlılık Koordinatörlüğü tarafından hafızlık yapan öğrencilere yönelik 'Teknoloji Tehlikeye Dönüşmeden' konulu seminer verildi.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından gençlere ve çocuklara yönelik eğitim çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede İl Müftülüğü Bağımlılık Koordinatörlüğü faaliyetleri kapsamında, Erkmen ve İsmail Köyü Hafızlık Yatılı Kur'an Kurslarında hafızlık yapan öğrencilere yönelik 'Teknoloji Tehlikeye Dönüşmeden' konulu seminer gerçekleştirildi. Seminerde teknoloji bağımlılığının bireysel, sosyal ve manevi hayata etkileri ele alınırken, teknolojinin bilinçli ve dengeli kullanımının önemi vurgulandı. Öğrencilerin konuya ilişkin sorularının da cevaplandırıldığı program, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturulması temennisiyle sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı