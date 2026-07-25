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Hafız adaylarına moral pikniği

Hafız adaylarına moral pikniği
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Bilecik’te hafız adaylarına moral pikniği düzenlendi.

Bilecik'te hafız adaylarına moral pikniği düzenlendi.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından, Osmanlı Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu öğrencilerinin moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla Pazaryeri ilçesindeki Küçük Elmalı Tabiat Parkı'nda piknik programı düzenlendi. Programa Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek de katıldı. Doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinlikte İl Müftüsü Ahmet Dilek, hafızlık eğitimi alan öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti ve düzenlenen sosyal etkinliklere eşlik etti. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen programda öğrenciler çeşitli oyunlar ve etkinliklerle hem eğlendi hem de yoğun eğitim temposuna kısa bir mola verme imkanı buldu.

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, "Hafızlık eğitimi büyük emek, sabır ve özveri gerektiren önemli bir süreçtir. Öğrencilerimizin moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla düzenlediğimiz bu programda onlarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren bu anlamlı organizasyonun gerçekleştirilmesine katkı sunan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyor, desteklerinin hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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