Hafif Ticari Araç Kamyonetle Çarpıştı: 1 Yaralı

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Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın kamyonetle çarpıştığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada bir kişi yaralandı.

Hafif ticari aracın kamyonet ile çarpıştığı kaza kamerada

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın kamyonet ile çarpıştığı 1 kişinin yaralandığı kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Emirdağ ilçesi OSB Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.Y., yönetimindeki 34 MOZ 744 plakalı kavşakta A.Ş.'nin kullandığı 35 PCF 46 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücülerden O.Y., yaralandı. Yaralanan şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, yaşanan kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR DAL - Yerel
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