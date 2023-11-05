Hafif ticari araç dereye yuvarlandı, sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

BATMAN - Batman'ın Beşiri ilçesinde dereye yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Bayraklı köyü mevkiinde 72 AAB 195 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye yuvarlandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak ilk müdahalesi yapılıp Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.