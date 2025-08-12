Hadim ilçesinde imece usulü ile yeni bir çeşme inşa edildi

Hadim ilçesinde imece usulü ile yeni bir çeşme inşa edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Hadim ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi'nde vatandaşlar, topladıkları paralarla imece usulü yeni bir çeşme inşa ederek su ihtiyaçlarını karşıladı ve birlik beraberlik örneği sergiledi.

Konya'nın Hadim ilçesinde vatandaşlar, kendi aralarında topladıkları paralarla başlattıkları çeşme inşasını imece usulü tamamladı.

Kurak geçen bu mevsimde suya olan ihtiyaç her zamankinden fazla hissedilirken, ilçeye bağlı Sarnıç Mahallesi sakinleri imece usulüyle yeni bir çeşme inşa ederek hem suya kavuştu hem de birlik ve beraberlik örneği sergiledi. Sarnıç Mahallesinin Gökçe Yaka mevkiinde yer alan yeni çeşme kısa sürede köyün gözdesi haline geldi. Çeşmenin yapımının tamamlanmasının ardından köyde küçük bir kutlama yapıldı.

Sarnıç Mahallesi Muhtarı Ali Çetin, "Suyumuzu bulduk. Dağlarda kurtlar kuşlar hep faydalanacak inşallah. Hepimiz el ele vererek bu eseri köyümüze kazandırdık. Kadınlarımızın emeği, erkeklerimizin gayreti, çocuklarımızın dahi yardımı bu projeyi mümkün kıldı. Şimdi bu çeşme hem su ihtiyacımızı karşılayacak hem de gelecek nesillere birlik olmanın ne demek olduğunu hatırlatacak" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
MasterChef Ayten Saner'in hayatı dram çıktı! Anlattıkları yürek burktu

MasterChef yarışmacısının hayatı dram çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB'nin ardından bir operasyon da Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne! 17 kişi gözaltına alındı

Bir CHP'li belediyeye daha operasyon! Kuyumcular da gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.