Hacı adayları Çanakkale'den kutsal topraklara uğurlandı

Çanakkale'de hac ibadetini yerine getirmek için yola çıkan hacılar Çanakkale Havalimanı'nda dualar eşliğinde uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılı hac organizasyonu çerçevesinde, hac ibadetini yerine getirmek üzere Çanakkale Havalimanı'ndan kutsal topraklara hareket eden 202 kişilik hacı adayları için uğurlama programı düzenlendi. Çanakkale Havalimanı'nda gerçekleştirilen programa İl Müftüsü Mevlüt Topçu, İl Müftü Yardımcısı Muharrem Dutar, Şube Müdürü Ahmet Durmaz, kafile görevlileri, hacı adayları ve yakınları katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti, tekbir, telbiye ve ilahilerin okunduğu programda İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun yaptığı duanın ardından hacı adayları, yakınlarıyla helalleşerek kutsal topraklara uğurlandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

