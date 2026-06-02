Hac sonrası Medine-i Münevvere'de tarihi akın: Resmi protokol devreye girdi

Güncelleme:
Hac farizasını tamamlayan yüz binlerce uluslararası hacı, Medine-i Münevvere'ye ulaştı. Şehirde lojistik, güvenlik ve sağlık protokolleri en üst seviyeye çıkarılırken, Mescid-i Nebevi'de tarihi yoğunluk yaşanıyor. Ziyaretler randevulu sistemle kontrol ediliyor, 20'den fazla dilde rehberlik hizmeti sunuluyor.

Mekke-i Mükerreme'deki kutsal mekanlarda hac farizasını başarıyla yerine getiren yüz binlerce uluslararası hacı kafilesi, Hz. Muhammed'in (aleyhisselam) şehri Medine-i Münevvere'ye ulaştı. Medine Emiri ve Hac Komitesi, hac sonrası sezonunun başlamasıyla birlikte şehir genelindeki lojistik, güvenlik ve sağlık protokollerinin en üst seviyeye çıkarıldığını duyurdu.

İslam dünyasının kalbinde hac heyecanının tamamlanmasının ardından, organizasyonun devasa lojistik çarkı bu kez Medine-i Münevvere'ye döndü. Hac ibadetini tamamlayıp memleketlerine dönmeden önce Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etmek ve Peygamber Efendimiz'in kabrinin yer aldığı Hücre-i Saadet ile Ravza-i Mutahhara'da dua etmek isteyen binlerce hacı kafilesi otobüslerle şehre giriş yaptı. Suudi yetkililer, kara yoluyla gelenlerin "Kara Hacıları Karşılama Merkezi" üzerinden, hava ve deniz yoluyla intikal edenlerin ise "Gümrük ve Göç Merkezleri" vasıtasıyla 24 saat kesintisiz çalışan bir lojistik çerçevede şehre kabul edildiğini açıkladı.

İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanlığı Medine Bölge Müdürlüğü, Mescid-i Nebevi ve çevresindeki avlularda tarihi bir yoğunluk yaşandığını bildirdi. Yoğunluk nedeniyle Ravza-i Mutahhara ziyaretlerinin tamamen "Nusuk" uygulaması üzerinden randevulu sistemle kontrol altında tutulduğu, böylece hiçbir karışıklığa ve izdihama izin verilmediği aktarıldı.

Farklı ülkelerden gelen milyonlarca misafirin manevi rehberlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere Mescid-i Nebevi içinde 20'den fazla dilde anlık çeviri ve irşad masaları aktif hale getirildi.

Otobüs filoları ve güvenlik güçleri alarmda

Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışan saha ekipleri, Mekke-Medine otoyolu ile şehir içi oteller bölgesinde trafik akışını pürüzsüz yönetmek için geçici kontrol ve yönlendirme noktaları oluşturdu. Özellikle Mescid-i Nebevi'yi çevreleyen merkezi alandaki ticari pazarlar ve oteller bölgesinde insan trafiğini rahatlatmak adına akıllı sinyalizasyon ve otonom kalabalık yönetim sistemleri devreye alındı.

Sağlık Bakanlığı ise hac sonrasında Medine'ye yorgun düşmüş veya kronik rahatsızlıkları bulunan yaşlı hacılar için alarma geçti. Prens Muhammed bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı ve Mescid-i Nebevi çevresindeki tüm mobil sağlık klinikleri, dehidrasyon ve mevsimsel yorgunluk vakalarına karşı teyakkuz durumunu sürdürüyor. Yetkililer, hacıların Medine'de ortalama 8 ila 9 gün konaklayacağını ve ardından ülkelerine tahliye uçuşlarının yine Medine üzerinden sorunsuz şekilde tamamlanması için küresel hava yolu şirketleriyle tam bir senkronizasyon sağlandığını vurguladı. - MEDİNE’İ MÜNEVVERE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
