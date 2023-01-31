Habur Sınır Kapısı'nda kadına darp! 2 gümrük muhafaza memuru açığa alındı

Habur Sınır Kapısı'nda bir kadının darp edildiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olaya karışan 2 gümrük muhafaza memurunun açığa alındığı duyuruldu.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'nda bir grup ülkeye giriş yaptı. İddiaya göre, gruptan bir kadın, yanında fazla malzeme getirdiği için ürünlere gümrük muhafaza memurlarınca el konuldu.

TEKME TOKAT DARBEDİLDİ

Bu duruma sinirlenen kadın, gümrük memuruna tokat attığı, gümrük memuru da kadına tokat ve tekme attığı görüntülere yansıdı.

"2 MEMUR AÇIĞA ALINDI"

Söz konusu konuya ilişkin, Şırnak Valisi Osman Bilgin, sosyal medya hesabından, "Habur Sınır Kapısı'nda 31 Ocak 2023 tarihinde yaşanan ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülerdeki müessif olayla ilgili olarak; valiliğimiz tarafından soruşturma başlatılmış, olaya karıştığı tespit edilen iki gümrük muhafaza memuru açığa alınmıştır" ifadelerine yer verildi.