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Haber spikerlerinden iletişim semineri

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Haber spikerlerinden iletişim semineri

Zonguldak Valiliği tarafından iletişim semineri düzenlendi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Valiliği tarafından iletişim semineri düzenlendi. Programda, haber Spikeri Mehmet Aydın, Ekin Olcayto, Merve Özkan Çakaloğlu ve Radyo Programcısı Eğitmen Umut Öztürk katılımcılara Etkin konuşma, hitabet, özgüven eksikliği, beden dili, iletişim hataları konusunda katılımcılara bilgiler aktardı.

Zonguldak Valiliği tarafından organize edilen Haber Spikeri Mehmet Aydın, Ekin Olcayto, Merve Özkan Çakaloğlu ve Radyo Programcısı Eğitmen Umut Öztürk'ün konuşmacı olarak katıldığı iletişim semineri Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleşti. Programa Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Programda, Haber Spikeri Mehmet Aydın, Ekin Olcayto, Merve Özkan Çakaloğlu ve Radyo Programcısı Eğitmen Umut Öztürk, Etkin konuşma, hitabet, özgüven eksikliği, beden dili, iletişim hataları konusunda katılımcılara bilgiler aktardı.

Program sonunda yoğun katılımın gösterildiği seminerde konuşmacılar büyük alkış aldı. - ZONGULDAK

Haber spikerlerinden iletişim semineri

Haber spikerlerinden iletişim semineri

Haber spikerlerinden iletişim semineri

Haber spikerlerinden iletişim semineri

Haber spikerlerinden iletişim semineri

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zonguldak Valiliği, Mehmet Aydın, Zonguldak, Radyo, Yerel, Haberler

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