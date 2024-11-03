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Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Sanatla Dolu Bir Etkinlik

Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Sanatla Dolu Bir Etkinlik
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Güz dönemi 'Mekanı sanata dönüştürme etkinliği' kapsamında, Filistin katliamını konu alan Vaveyla adlı tiyatro oyunu ile açılış yapıldı. Fakültede çeşitli sanat eserleri ve performansların yer aldığı etkinlikte, sanatçılarla öğrencilerin eserleri sergilendi.

Filistin katliamını konu edinen Vaveyla adlı bir tiyatro oyunuyla açılışı yapılan Güz dönemi "Mekanı sanata dönüştürme etkinliği" Güzel Sanatlar Fakültesi binasında gerçekleştirildi.

Güzel Sanatlar Fakültesi binasının hemen her alandaki sanat eserleri ve sanat etkinlikleriyle donatıldığı şenlikte, Resim, Grafik, Geleneksel Türk Sanatları, Tekstil ve Moda, Seramik, Heykel, Fotoğraf, Sahne Sanatları ve Müzik bölümlerinin sanatçı-akademisyenleri ile öğrencilerinin çalışmaları yer aldı. GSF binasını adeta bir sanat sergi salonuna dönüştüren etkinlikte çeşitli performatif çalışmalar da gerçekleştirildi.

GSF binası sanatın kuşatması altında

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Bünyamin Aydemir, fakültedeki her bölümün ortak katılımıyla gerçekleştirilen bu etkinliklerde mekanı sanatla ve sanat eserleriyle kimliklendirdiklerini belirterek, "amacımız fakültemiz binasına giren herkesin sanatla tanışmasını, sanatla yüzleşmesini, sanatla iç içe olup sanatla soluklanmasını sağlamaktır. Özellikle öğrencilerimizin sanatın kuşattığı bir mekanda eğitim alması bizler için hem çok değerli hem de çok gereklidir. Barbarların, katillerin, zalimlerin, soykırımcıların kuşatması altında bulunan dünyamıza nazire yaparcasına bizler de yaşadığımız bu binayı sanatın kuşattığı bir mekana dönüştürdük. Emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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