HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Araban ilçesinde faaliyet gösteren ve 450 üyesi bulunan Gaziantep Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği 3'üncü olağan genel kurulu yapıldı.

Kurucu başkan Mustafa Tatlı'nın başkanlığında tek liste halinde yapılan genel kurulda mevcut başkan Mustafa Tatlı yeniden başkan seçildi.

Mustafa Tatlı, "2015 yılında kurulan ve 450 üyesi bulunan Gaz Gaziantep Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneğimizin 3'üncü Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdik. Genel Kurulumuza teşrifleriyle bizleri onurlandıran önceki dönem Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül, Gaziantep Valimiz Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, Araban ilçesi Kaymakamımız Sayın Ömer Sevgili, Gaziantep Milletvekillimiz Derya Bakbak, Araban Belediye Başkanımız Hasan Doğru, İlçe Jandarma Komutanımız, İlçe Emniyet Amirimiz, Siyasi Parti Başkanlarımız, Kurum Müdürlerimiz, STK Başkanlarımız, kıymetli Şehit ailelerimiz, Gazilerimiz ve Gazi Şehrimizin Kahraman Güvenlik Korucularımıza saygı, şükran ve teşekkürlerimi arz ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP