Güvenlik Kameralarını Etkisiz Hale Getirip Kuyumcuyu Soydular

FERHAT AKGÜN

Tekirdağ'da bir kuyumcuya giren iki hırsız, güvenlik kameralarını sopalarla etkisiz hale getirerek 150 bin lira değerinde takı çaldı. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak N.İ. ve Y.P.'yi çaldıkları takılarla birlikte yakaladı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kuyumcuya giren iki hırsız, yüzlerini kapattıktan sonra iş yerinin güvenlik kameralarını sopalarla etkisiz hale getirdi. İki hırsız, daha sonra 150 bin TL değerindeki takıları torbalara doldurarak kaçtı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ve Süleymanpaşa Suç Araştırma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak N.İ. ve Y.P. isimli şahısları çaldıkları takılarla birlikte yakaladı. Ele geçirilen takılar sahibine teslim edildi.